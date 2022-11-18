«Не защитить, а не выпустить»: зачем Украина строит стену на границе с Белоруссией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Такая стена может остановить только контрабандистов, злоумышленников, нелегальных мигрантов, каких-то еще людей, которые незаконно пересекают границу.

На севере Украины возводят стену на границе с Белоруссией. Известно уже о том, что работы ведутся в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Сейчас там установлены наблюдательные посты, в которых находятся украинские военные. О том, зачем все это нужно Зеленскому и Украине в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил политолог Александр Асафов.

По его мнению, дело не только в построении укреплений, а еще и в том, что украинские военные взорвали все мосты в нескольких районах, которые связывали Украину и Белоруссию и движение там затруднено.

«У этого явления есть несколько обстоятельств: безусловно это и попытка походить на своего старшего нового брата, я имею ввиду Польшу, которая достаточно давно от Белоруссии отгородилась. Это безусловная попытка направить очередной недружественный сигнал господину Лукашенко, которого украинцы, кстати, объявили в розыск. Ну, и, безусловно, это такая демонстрация готовности к тому, что если вдруг обстоятельства изменятся, и с территории Белоруссии пойдут на Украину русские войска, мол, она готова», — добавил Асафов.

Также эксперт считает, что построение стены еще и жест демонстративный, дабы продемонстрировать, что Украина охраняет свои границы вот таким образом, поскольку подозревает Белоруссию в различных грядущих недружественных действиях.

«Безусловно, эта стена выполняют ту же роль, что и другие объекты, которые принято называть театром безопасности и вот уничтожение мостов — это более эффективный способ. Но это в первую очередь, демонстрация готовности противостоять. Поскольку, конечно, никакая стена регулярные войска не остановит», — считает политолог.

Стена, по его мнению, может остановить контрабандистов, злоумышленников, нелегальных мигрантов, каких-то еще людей, которые незаконно пересекают границу.

«Политика киевского режима — не защитить, а не выпустить. И учитывая те законы, которые они предпринимают для проведения последних витков своей мобилизации, например, запрещено людям с инвалидностью покидать страну, для того, чтобы их в перспективе можно было мобилизовать. Например, принято решение о мобилизации женщин и так далее. Ну, то есть уже пытаются забрать всех, кого можно. И в этом смысле, это безусловно, стена остановит тех, кто захочет покинуть Украину, и останавливает наверняка уже в сторону Белоруссии», — заключил эксперт.

Также Александр Асафов вспомнил и стену, которые возвели Польша и Литва. По его мнению, они сделали это в момент миграционного кризиса, когда из Белоруссии стали тысячи мигрантов пытаться попасть в Германию для получения пособий и статуса беженца. И тогда, поскольку пограничные силы прибалтийских стран — это очень небольшие подразделения, было принято решение сделать эти укрепления, которые хоть как-то могут эту волну беженцев остановить.

«Ну, и, конечно к этому пытаются тоже прислонить множество других факторов — защита от Лукашенко, защита от возможной атаки Белоруссии. Но опять же это все в основном про обычных людей, которые пытаются пересечь границу по тем или иным причинам», — добавил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти Белоруссии укрепляют свои наземные границы. Это было связано с возможной атакой со стороны Польши.