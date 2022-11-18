Минобороны РФ: пресечена атака ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные уничтожили технику, а также живую силу Вооруженных сил Украины.

Российские войска пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны», — сказал генерал-лейтенант.

В ведомстве также отметили, что бойцами РФ уничтожено до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты (БМП) и два бронеавтомобиля.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как войска РФ нанесли удар по оборонно-промышленному комплексу Украины.