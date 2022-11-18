Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы совершенствования гражданской обороны

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На прошлом заседании глава государства обсуждал вопросы национальной безопасности.

Очное оперативное совещание с Совбезом РФ по вопросам совершенствования гражданской обороны провел в Кремле президент России Владимир Путин.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал глава государства, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями.

В мероприятии принимали участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители силовых ведомств и глава российского МИД Сергей Лавров.

Прошлое заседание было посвящено обсуждению противостояния угрозам национальной безопасности. Президент принял ряд важных решений, поручив ввести военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и режим повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве.

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