«Свиной грипп» атакует: как распознать болезнь и как лечиться

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По симптоматике A(H1N1) можно легко перепутать с COVID-19, но лечение у этих вирусов диаметрально разное. Неправильная терапия чревата серьезными осложнениями.

В России наряду с COVID-19 активизировался другой опасный вирус A(H1N1). Про него на фоне всеобщей борьбы с коронавирусом люди за последние три года подзабыли, а зря. «Свиной грипп» никуда не делся и может быть так же опасен. Об этом 5-tv.ru предупредили в Роспотребнадзоре.

«Свиной грипп» — это A(H1N1) 2009 года, который вызвал пандемию как раз в этот период, до сих пор продолжает циркулировать, и он также приводит к поражению нижних отделов дыхательных путей, вызывая не так уже редко вирусную пневмонию, то есть мы все прекрасно знаем уже на протяжении последних двух почти трех лет, что COVID-19 чреват развитием вирусной пневмонии — то есть поражением нижних отделов дыхательных путей, а сейчас протекает легче, случаи вирусной пневмонии регистрируются гораздо реже, но при гриппе A(H1N1) как раз такой риск достаточно серьезный», — пояснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Поэтому, добавила эксперт, заболевания важно вовремя дифференцировать. К «свиному гриппу» применяется совершенно другая терапия, чем, например, к коронавирусу. И ошибка с подбором неправильных препаратов может дорогого стоить. Для начала важно сделать тест в лаборатории, чтобы исключить COVID-19.

«Да, есть препараты, они как бы универсального действия, но их можно назначать при легком течении заболевания. Если пациенты требуют серьезного персонифицированного подхода, то здесь необходима дифференцированная терапия. Кроме этого, важный момент — назначение коагулянтов. Раньше этим увлекались на амбулаторном этапе, даже сами пациенты начинали принимать. При гриппе это совершенно не нужно, потому что совершенно другой патогенез заболевания. Крайне не рекомендуется это делать! Можно лечить себя от одного, а в это время в организме развивается другая инфекция», — сказала собеседница.

И еще один важный момент при лечении вирусных заболеваний: противовирусная терапия работает только тогда, когда назначается вовремя — в первые дни заболевания, подчеркнула Пшеничная.

Но не только правильная терапия — панацея от тяжелых последствий. Прививка от гриппа по-прежнему работает. Причем вакцина ежегодно обновляется с учетом новых подвидов штаммов.

«Эффективность вакцины — больше 95%, это очень хорошая эффективность. И самое главное, что она защищает от всех тех штаммов вируса гриппа, которые в этом году ожидаются и которые уже пришли, потому что есть данные о том, что эти штаммы совпадают с теми, которые были включены в состав вакцины штаммов», — отметила эксперт.

В заключение она призвала россиян сделать прививку от гриппа, пока еще не поздно для выработки иммунитета. Этот процесс в организме занимает порядка двух-трех недель — как раз к пику эпидемии человек сможет во всеоружии противостоять вирусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно защититься от «свиного гриппа».