Звезда футбола Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией

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Журналистам стало известно, что нападающий все еще не проводит тренировки в общей группе.

Знаменитый нападающий сборной Франции Карим Бензема может не выйти на поле в первом матче своей команды на чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на французскую прессу.

По данным спортивных журналистов, Бензема после травмы все еще не тренируется в общей группе и не сможет вовремя «встать в строй» к первой встрече со сборной Австралии к 22 ноября.

Предполагается, что вместо французского нападающего на поле могут выйти Оливье Жиру или Рандаль Коло-Муани.

Сам же Бензема в разговоре с журналистами утверждает, что не травмировался, а просто испытывает «небольшой дискомфорт».

Действующие чемпионы мира в своей группе сыграют против Туниса, Дании и Австралии.

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