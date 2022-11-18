Как быстро растут дети: Маша из сериала «Воронины» ждет ребенка

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

На днях актрисе исполнится 19 лет, а в начале марта 2023-го на свет появится ее первенец.

Актриса Мария Ильюхина, которая известна по роли Маши в сериале «Воронины» находится на шестом месяце беременности. Артистка долго скрывала как свое положение, так и отца ребенка.

Ильюхина 19 ноября отметит 19-й день рождения, а в начале марта впервые станет мамой. Ни одна из фотографий в социальных сетях даже не намекала на то, что Мария ждет малыша. Имя ребенка знаменитость пока также не разглашает. Известно, что он не имеет отношения ни к кино, ни к шоу-бизнесу.

Из-за своего положения девушке пришлось отказаться от съемок в кино, но она не хочет завершать карьеру. Юная актриса вернется к работе, как только родит малыша и придет в форму. Сейчас знаменитость старается как можно чаще гулять на свежем воздухе, слушать классическую музыку и читать хорошие книги, потому что она уверена, что это благотворно влияет на развитие малютки.

«Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу еще одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни», — поделилась она в беседе со StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал, как живет и выглядит Мария Ильюхина сейчас.

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