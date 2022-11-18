Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Байдена в ближайшее время

Песков: речи о саммите лидеров России и США в настоящее время не идет

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Сейчас, по словам представителя президента РФ, глава государства занят другими делами.

Саммит Россия — США пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вероятны новые контакты с американской стороной после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Нет, пока о саммите в настоящий момент речи не идет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятном диалоге между главами России и США.

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять американского коллегу Джо Байдена с 80-летием. Он добавил, что 7 октября глава государства не получал поздравлений с 70-летием со стороны президента США, в то время как другие его коллеги отправили сердечные, искренние поздравления.

Например, Александр Лукашенко (Белоруссия), Реджеп Эрдоган (Турция), Сирил Рамафоза (ЮАР), Ким Чен Ын (Северная Корея), Мигель Диас-Канель Бермудес (Куба) и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден назвал свой вариант решения украинского кризиса.