Бари, да не тот: помощница Алибасова раскрыла детали судебного процесса

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

В звездной семье не все спокойно. Очередное заседание, на которое должен явиться продюсер, назначено на 22 ноября.

Стали известны детали судебного процесса, связанного с продюсером Бари Алибасовым. Как оказалось, шоумен ни к кому исков последнее время не предъявлял, хоть и грозился сделать это в отношении подопечного Владимира Левкина. А вот у младшего Алибасова судебные дела в самом разгаре, и по ним он выступает ответчиком.

Как стало известно 5-tv.ru, Бари Бариевич брал крупный займ в одном из столичных банков и планировал инвестировать средства в туристический бизнес в Калининграде. Но в гору дела у знаменитости не пошли: перед кредитором у продюсера остался огромный долг, а отдавать, предположительно, нечем.

«Он сказал, что приобретал этот дом или квартиру, чтобы сделать там хостел или маленькую гостиницу. Но он-то покупал его еще до спецоперации. Понимаете, там действительно много было туристов. Ну вот в связи с этими обстоятельствами всеми и подорожанием перелетов, конечно, туристов стало в разы в разы меньше. Поэтому, так, думаю, и получилось. Это сложная ситуация. Попал вот в это время, понимаете, когда ничего не можешь сделать», — рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru помощница Бари Алабасова-старшего Елена.

Причем, по ее словам, Бари Каримович о проблемах сына не в курсе. Тот уверял отца, что все в порядке, а продюсер верил. А сейчас, поясняет Елена, родственники почти не общаются.

«Конечно, младший пишет, что это у них совместный бизнес. Но вот Бари Каримович на самом деле об этом понятия не имеет. <…> Мы вообще в темном лесу в этом вопросе», — добавила собеседница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов старший не раз заявлял о планах судиться с бывшим подопечным Владимиром Левкиным из-за авторских прав на песни «На-На». Накануне источник сообщил, что продюсер сдержал обещание и подал в суд иск с соответствующими требованиями, но на заседание 17 ноября не явился. Позже стало известно, что речь идет об Алибасове младшем, который выступает по гражданскому делу ответчиком. Из-за неявки последнего Пресненский суд Москвы перенес заседание на 22 ноября.