Фадеев объяснил публикацию поста о событиях в Белоруссии: «На меня обрушились»

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Оказалось, что знаменитый артист нанял недобросовестного сотрудника, о чем позже сильно пожалел.

Продюсер Максим Фадеев рассказал о неприятной ситуации, которая произошла в 2020 году. Тогда его контент-менеджер опубликовал пост, который касался ситуации в Белоруссии в тот момент. Сам Фадеев заявил, что не имеет в этом никакого отношения. Об этом он вспомнил во время визита в Минск.

«В тот неспокойный для Беларуси год у нас в офисе в должности контент-менеджера работал парень из Беларуси. Имея доступ к моим аккаунтам, он самовольно опубликовал пост, который никак не отражал мою позицию о ситуации в Беларуси. К сожалению, я узнал об этом из звонков СМИ, которые на меня внезапно обрушились», — рассказал продюсер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудник после произошедшего эмигрировал в Польшу. Бывшего босса он оставил «с дурным послевкусием».

Как пишет URA.RU, Максим Фадеев признался, что в отношениях России и Белоруссии «возобладал здравый смысл и генетическая память». При этом он сравнил государства с двумя сестрами и одним кулаком. Продюсер добавил, что хочет открыть в Минске музыкальную школу вокала, потому что считает белорусский язык одним из самых «певучих» в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Максим Фадеев прошел таинство крещения в Санкт-Петербурге.