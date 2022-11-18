Жертва мимолетной связи: кто мог убить девушку у метро Зюзино в Москве

Фото, видео: Пресс-служба прокуратуры города Москвы; 5-tv.ru

Перед смертью жительница столицы жаловалась в полицию на преследования.

Подруга убитой в Москве девушки раскрыла подробности об ее возможном убийце. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что подозревает в убийстве подруги его бывшего молодого человека. Жертва и подозреваемый познакомились на работе, их роман продлился всего полгода. Погибшая ласково называла его «Шурик». Но, как поделилась подруга убитой, отношения возлюбленных были очень тяжелыми.

Тело 29-летней женщины прохожие нашли рано утром на Севастопольском проспекте. Сколько времени лежал труп — пока неизвестно. На теле жертвы обнаружили минимум пять ножевых ранений. Сумка убитой находилась рядом с ней, поэтому речь, по всей видимости, идет не об ограблении. Кто-то зверски расправился с несчастной и оставил на улице.

Известно, что погибшая приехала в Москву для поиска работы. Однако ее жизнь омрачил неприятный инцидент. По предварительной информации, ранее девушка обращалась в правоохранительные органы и жаловалась на то, что за ней кто-то следит. Сейчас СК РФ по столице возбудил уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с места убийства девушки. Смерть настигла жительницу столицы возле ее дома.