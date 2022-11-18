Борода и отсутствие макияжа: как будут выглядеть российские звезды в старости
Умные технологии искусственно состарили российских знаменитостей
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Как на пенсии будут выглядеть Баста, Даня Милохин и Полина Гагарина? С помощью современных технологий это можно увидеть.
Звезды шоу-бизнеса и лидеры мнений когда-нибудь превратятся из молодых людей, пышущих энергией, в седовласых стариков. С помощью умных технологий уже сегодня можно представить, как знаменитости будут выглядеть через 20-30 лет. Сайт KP.RU состарил богатых и знаменитых.
Баста, 42 года
Все фото предоставлены KP.RU.
Рэпер может стать таким седовласым старцем. Тогда его уже вряд ли будут звать Бастой, а скорей всего, Василием Михайловичем.
Ольга Бузова, 36 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
Видимо, умные технологии считают, что поющая телеведущая до последнего будет молодиться и не стареть. Однако ее зрение заметно ухудшится. Тем не менее очки с процедурами красоты и крашенными волосами будут выглядеть эффектно.
Павел Прилучный, 35 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
К старости актер, судя по всему, подобреет и будет похож на Санту Клауса. Кроме того, он будет улыбаться во все свои 32 ослепительных зуба.
Даня Милохин, 20 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
Молодого тиктокера умные технологии сделали дедушкой-рокером. Данила Вячеславович в будущем больше не прикидывается милым блондином, а отрастил свой натуральный цвет волос.
Кристина Орбакайте, 51 год
Все фото предоставлены KP.RU.
Кристина Эдмундовна явно не будет похожа на свою мать, певицу Аллу Пугачеву. Артистка явно не делает пластические операции, а пенсию встречает где-то под палящим солнцем.
Дима Билан, 40 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
Певец ничуть не изменился, только волосы с бородой поседели, да очки на носу появились. Кстати, он будет единственным пенсионером по имени Дима. В свое время певец изменил паспортные данные из-за спора по авторским правам на бренд «Дима Билан».
Юлия Барановская, 42 года
Все фото предоставлены KP.RU.
Юлия явно будет очень красиво и эффектно стареть. С очками и крашенными короткими волосами она похожа на голливудскую звезду.
Настя Ивлеева, 31 год
Все фото предоставлены KP.RU.
Технология уверена, что знаменитость и в старости будет модной. Анастасия Вячеславовна все еще рисует себе стрелки и делает эффектные прически.
Кристина Асмус, 34 года
Все фото предоставлены KP.RU.
Актрисе явно не стоит менять прическу, потому что белокурое каре ей очень идет. Также она будет продолжать грамотно краситься и следить за своей фигурой. Вероятно, что Кристина Игоревна мало поменяется.
Shaman, 30 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
К пенсии певец точно избавится от своих косичек. Зато обзаведется шикарной бородой, из-за чего будет казаться более брутальным.
Полина Гагарина, 35 лет
Все фото предоставлены KP.RU.
Из певицы получится милая бабушка. Артистке Полине Гагариной не страшна натуральная старость без ботокса и макияжа.
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