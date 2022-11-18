Появились неопровержимые доказательства диверсии на «Северном потоке»

Швеция нашла следы взрывчатых веществ и иностранные предметы на месте ЧП в «Северном потоке»

Фото: Zuma \ ТАСС

Еще в сентябре трубопроводы кто-то взорвал, однако виновного до сих пор не нашли.

С места происшествия на «Северном потоке» изъяты «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ. Об этом сообщила Служба безопасности Швеции в своем Twitter.

«Расследование полиции безопасности в отношении „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ показывает, что это серьезный акт саботажа. Среди прочего были обнаружены посторонние предметы и выявлены следы взрывчатых веществ на нескольких изъятых посторонних предметах», — говорится в сообщении.

Авария на нитках газопроводов компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября этого года. На трубах в трех местах были обнаружены утечки: две на «Северном потоке» и одна — на «Северном потоке — 2».

Российский президент Владимир Путин заявил, что ответственность за взрывы на газопроводах лежит на Западе, который «фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Он также отметил, что сотрудники «Газпрома» обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров. Кроме того, взрывом вырвало трубу длиной 40 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вопросе о том, кто мог взорвать российские газопроводы, появились новые подозреваемые.