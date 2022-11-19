Светлана Лобода ошиблась в названии песни на украинском: «Предала всех!»

Светлана Лобода анонсировала песню с ошибкой в названии на украинском языке

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Один из блогеров из Незалежной поправил исполнительницу, однако ошибку успели заметить подписчики певицы.

Певицу Светлану Лободу высмеяли в социальных сетях из-за ошибки в названии песни на украинском языке. Исполнительница анонсировала выход новой композиции «Два незнайомця».

При этом украинский блогер и филолог Александр Авраменко подметил, что такой вариант написания неверный, нужно писать «Два незнайомці». После критики селебрити исправила ошибку, но ее подписчики уже отреагировали в комментариях к записи.

«Удаляй из ленты все песни на Русском значит»;

Вот ***, предала всех! Как можно так жить, и рыбку съесть и сковороду не помыть!;

Мы украинский НЕ понимаем!!!;

Не красивая песня, на некрасивом языке», — написали пользователи соцсети.

К слову, Лобода не поддержала спецоперацию на Украине и вовсю до сих пор сыплет антироссийскими лозунгами. Вместе с тем артистка продолжает петь по-русски, хотя ранее в сердцах сжигала мосты с русскоязычным творчеством. Ее выступления в России прекратились сразу после начала боевых действий в Донбассе. Главные хиты артистки, приносившие гонорары с неприличным количеством нулей, были написаны все же не на мове.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны уколы красоты Светланы Лободы.