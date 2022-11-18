«Пренебрегал нами»: Зара рассказала о причине развода с чиновником из Москвы

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Шесть лет назад артистка развелась со вторым мужем, от которого родила двух сыновей: Даниила и Максима.

Певица Зара за свои 39 лет была замужем дважды. Первым избранником артистки стал сын Валентины Матвиенко Сергей. Брак продлился всего полтора года, но исполнительница сильно переживала разрыв. Вторым мужем стал начальник управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Иванов.

Он красиво ухаживал за девушкой, так что та спустя некоторое время ответила согласием. Ее подкупило то, что мужчина всегда с уважением говорил о своих детях и бывшей супруге.

Сначала в 2010 году у пары родился сын Даниил, а через два года появился Максим. В 2016 году пара развелась.

«Очень благодарна судьбе за встречу с Сергеем. У нас с ним был хороший брак. А вот со многими вещами боролась — очень хотела быть услышанной, многое хотела исправить. Но в какой-то момент для того, чтобы сохранить семью, нужно расстаться ради детей», — рассказала певица в эфире федерального канала.

По словам Зары, Иванов не видел в ней звезду, как окружающие. Мужчина не оценил то, что ему преподнесла судьба — ее и детей. Певица поделилась, что чиновник пренебрегал ими.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская певица Зара рассказала о человеке, который тайно помог ей пробиться на большую сцену.