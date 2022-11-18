Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; личный архив Я. Климченко; 5-tv.ru

Знаменитость назвала новорожденного ребенка Теодором — каково мальчику будет жить с таким именем и чем это может обернуться для его психики?

Ведущая и юрист Катя Гордон нарекла своего третьего ребенка Теодором. Близкие и поклонники знаменитости поздравляют многодетную маму с радостным событием, но скажет ли спасибо лет через 15 родителям Гордон-младший за свое имя? Удастся ли миновать ему буллинг в школе и как можно объяснить неординарный выбор Екатерины? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5- tv.ru ответила детско-подростковый психолог Яна Климченко.

Потому что я так хочу

Собеседница уверена, что знаменитые личности зачастую выбирают необычные имена, чтобы в очередной раз выделиться, заявить о себе. Интересы ребенка в данном случае отходят на второй план.

«Допустим, если брать знаменитостей — людей, которые постоянно испытывают повышенное внимание, этот адреналин — он у них в крови — постоянно нужны какие-то ситуации, чтобы все больше и больше о них говорили, они уже не думают о последствиях. Они могут пойти на любой хейт, даже назвать ребенка каким-то таким именем, чтобы это обсуждалось, чтобы к ним было внимание, потому что они не знают, как жить по-другому. Если выделяться — выделяться еще больше, еще глубже. Мы же не знаем, какие у них приоритеты. Это для нас кажется, что он уже достиг какого-то пика, а у него, возможно, вообще пик, чтобы президент дал премию как специалисту года», — пояснила эксперт.

По стопам родителей

Кроме того, полагает она, необычный выбор того же имени может объясняться травмами из детства, полученными в свою очередь от травмированных родителей. До шести лет, поясняет собеседница, формируется модель поведения, которую ребенок повторяет за своими родными. И часто она очень далека от идеальной — отсюда потом и необычные имена, и другие «интересные поступки». Но это в том случае, если человек не работает над собой, не обращается за помощью к психологу. Его уровень осознанности просто не растет.

У меня не получится

И так по кругу. Вроде бы, взрослый человек, с образованием, при хорошей работе, но в жизни — сущий ребенок: захотел и назвал дочь Даздрапермой, сына — Добрыней — к примеру, в 2019-м, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эти имена были в топе самых необычных. Но как расхлебывать ребенку детские поступки родителей? Как вообще с этим жить?

«Вот такая погоня — она вот идет именно за таким каким-то своим самоусовершенствованием, не думая о последствиях, которые будет получать ребенок. Это выливается в травму отвергнутого, он начинает чувствовать себя неполноценным. Человеку будет тяжело заявить о себе где-то в социуме — например, на работе. Потому что он будет привыкать, что его отвергают. Он будет что-то хотеть сделать, заняться творчеством, и внутри уже будут это травмы срабатывать: подожди, тебя опять могут осудить, обесценить, и человек просто может в себе замкнуться», — объясняет специалист.

Обороняйся или замыкайся

Еще сложнее, возможно, придется в детстве. Первые издевательства часто происходят уже в начальных классах, а потом идут по нарастающей. И тут держать атаку становится невыносимо. Как правило, подросток идет по одному из двух путей с вытекающими последствиями. Первый — как раз когда, человек замыкается, закрывается и потом несет свои комплексы во взрослую жизнь, особенно если в семье тоже практиковалось третирование среди родителей.

Второй — защищается с помощью агрессии. И, казалось бы, всему виной — имя.

«Ну вот если ребенок получает постоянные какие-то придирки, смешки в свой адрес и чувствует себя обесцененным, отвергнутым, он понимает, что с ним что что-то не так и будет бороться с этим. Он вырабатывает такую стратегию, и агрессия будет расти», — предупреждает Климченко.

Можно представить, что будет дальше. Мало кто понимает людей, которые ищут врагов там, где их нет, и в любой ситуации видят подвох — их проблемы. В профессии, возможно они и состоятся со своими «тараканами», но будут ли у них друзья, семья, дети?

«Важно тут не о себе думать, а о ребенке? Да и в принципе к этому вопросу подойти с точки зрения психологии, потому что действительно дети в таком возрасте уязвимы, у них психика неустойчивая, у них плюс гормональные всплески — они агрессивны до тех пор, пока не настроят себя, не узнают, кто они в этом мире. До этих пор через другого свою значимость повышают», — отметила Климченко.

Лучший выход — решать проблему на корню. Среди обладателей необычных имен везунчики те, кто, конечно, никак не пострадал от чудачеств родителей: ребенок уверен в себе и счастлив. Или, если взрослые вовремя спохватились: благодаря этому, возможно, бывший Добрыня счастлив под именем Николай. А Октябрина — уже давно Полина.

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