Частушечник Николай Бандурин решил снова стать отцом

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Знаменитый исполнитель частушек готов подарить отцовское тепло еще одному члену семьи.

Юморист Николай Бандурин в свои 60 лет вновь собирается стать отцом. Вместе с женой Мариной Бандуриной артист усыновит сироту. Об этом семья сообщила в программе на федеральном канале. По словам супруги шутника, они давно думали об этом и наконец решились.

«Мы давно думали, что настало время, чтобы взять ребенка, чтобы помочь ему вырасти. Сейчас очень много сирот!» — сообщила Марина.

Помимо этого комик рассказал о своей поездке в зону проведения специальной военной операции. Перед визитом звезда не стал признаваться семье в своем решении и не сказал, куда едет. По мнению Бандурина, эта новость взволновала бы близких.

«Людям, которые находятся там, им нужно давать и радость, и тепло. Я тоже должен внести свою лепту. Что смогли, собрали: медикаменты, бинты, лекарства, памперсы и т. д. Когда внук Тимофей узнал, куда я еду, он мне подарил рисунок со львом. Он его подписал: „Будь сильным!“», — поделился юморист.

По мнению Марины и дочери Екатерины, папа поступил правильно. Они рады, что в начале глава семейства не рассказал о поездке, ведь жена сразу бы начала отговаривать супруга от затеи из-за волнения.

«Никогда не думала дожить до того, что я мужа жду практически с фронта», — призналась Бандурина.

Во время отсутствия комика, его суженой приснился дурной сон: будто ее 60-летнему избраннику оторвало руку. Видимо, женщина все равно чувствовала, что возлюбленный находится в опасном месте. Однако теперь все хорошо, семья воссоединилась и счастлива.

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