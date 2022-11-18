Рекорд боевого похода: как встречали во Владивостоке крейсер «Варяг»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

После технического осмотра корабли вновь отправятся на боевые задачи.

Целых 63 тысячи морских миль за 320 дней — это рекорд по длительности боевого похода, который поставил отряд кораблей под предводительством гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Как встречали моряков в родном Владивостоке, расскажет Евгений Подтергера.

Эти удивительные мосты-гиганты и пейзажи бухты «Золотой рог», где базируются военные корабли, моряки-тихоокеанцы не видели 320 дней. Отряд кораблей под предводительством гвардейского ракетного крейсера «Варяг» поставил абсолютный для российских военных рекорд по длительности боевого похода.

Дважды пройдены восемь морей и два океана, 63 тысячи морских миль. И вот последние метры, которые отделяют корабли от родного причала. Швартовые концы летят на берег, еще через минуту спускается трап и моряки — снова дома.

Невозмутимо, теперь уже в парадном строю, моряки принимают поздравления командования.

По давней морской традиции и совсем не по уставу командующий флотом дарит морякам жаренного поросенка — это вместо хлеба с солью.

Но все мысли моряков, кажется, только о тех, кто почти год ждал их на берегу. Официальная часть закончена матросы и командиры бегут к близким.

Дома будет много рассказов: и о совместных российско-китайских учениях в Аравийском море, и о плановых маневрах с коллегами из Индии и Ирана, и о боевой вахте в Средиземном море. Российская группировка: танкер «Борис Бутома», противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и легенда — крейсер «Варяг».

Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России- крейсер с легендарным именем. Это наследник корабля, экипаж которого в 1904 году не побоялся фактически в одиночку выйти против японской эскадры. Современный «Варяг» называют «убийцей авианосцев», а еще «Грозным оскалом тихоокеанцев» из-за особого расположения ракетных шахт по борту, похожих на клыки.

Практически все системы вооружения этих кораблей строго засекречены, как и их дальнейшие планы. Известно только, что на базе они пройдут техобслуживание и отправятся выполнять новые боевые задачи.