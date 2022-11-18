Чемпион мира по боксу Николай Валуев попал в больницу

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Сам спортсмен или его представители пока эту информацию не подтвердили.

Чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николая Валуева попал в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, боксер не стал вызывать скорую помощь, а самостоятельно прибыл в одно из столичных медучреждений.

По предварительным данным, спортсмену понадобилась срочная медицинская помощь из-за проблем с ногой.

Плохо парламентарию стало накануне вечером — примерно к 22 часам он уже был на приеме у докторов. По некоторым данным, медики приняли решение оставить его в стационаре.

Как известно, Николай Валуев дебютировал в спорте в начале 90-х. За свою спортивную жизнь он сумел поучаствовать в 52 поединках, из них в 50 — одержал победу. В 2005 году Валуев стал первым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в истории России по версии WBA (2005-2007, 2009), а также был чемпионом в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000) и чемпионом России в тяжелом весе среди профессионалов (1999).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне из-за сильный болей в ноге был госпитализирован российский артист Николай Басков.