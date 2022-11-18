СК начал проверку после видео, на котором ребенок-инвалид ползет домой по лестнице

Фото, видео: Robert Schlesinger / ТАСС; 5-tv.ru

Власти региона моментально решили проблему, но внимание СК ситуация уже привлекла.

В рекордные сроки — всего за считанные часы — власти Башкирии построили пандус у одного из домов республики.

По сети разлетелось жуткое видео, как ребенку-инвалиду каждый день приходилось буквально вползать домой по лестнице. Пока мама поднимала инвалидную коляску, подросток, как солдат полосу препятствий, преодолевал ступеньку за ступенькой. И не важно, какая на улице погода — снегопад или дождь.

В конце концов женщина устала смотреть на мучения ребенка и просить местную администрацию о помощи. Она записала ролик, облетевший все соцсети Башкирии. На видео отреагировали в Следственном комитете, началась проверка. И вдруг — как по волшебству — пандус, наконец, появился. Глава района Марат Юсупов сообщил, что местные власти недавно как раз закупили все необходимое оборудование.