Sabah: на саммите G20 Штатам пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство

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За океаном пытаются удержать гегемонию, но, похоже, что все попытки не увенчались успехом.

Штатам пришлось отказаться от притязаний на мировое господство. Такое мнение выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. По его словам, власти США больше не могут контролировать ситуацию на международной арене.

«Америке пришлось отказаться от всех своих претензий на саммите G20 в Индонезии. Консенсуса не удалось достичь ни на площадках саммита, ни в итоговой декларации», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что американской стороне на саммите не удалось перетянуть на свою сторону российских союзников. Со слов публициста, за океаном переживают провал собственного проекта по изоляции РФ.

«Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился», — отметил Тутар.

Также в материале сказано, что американский лидер Джо Байден на саммите был вынужден согласиться с требованиями главы Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина о необходимости диалога с российской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в Китае назвали НАТО «кровожадным зомби», который создали США.