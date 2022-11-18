Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Мухиной

Фото, видео: 5-tv.ru

Жизнь девочки удалось спасти благодаря неравнодушным людям.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Накануне героиней нашего сюжета стала 16-летняя Валя. Девочка с рождения страдает от тяжелого генетического заболевания — муковисцидоза. Из-за диагноза, ей очень сложно дышать и приходится постоянно находиться на портативном кислородном оборудовании. Для поддержания работы легких Вале требуются лекарства, стоимостью один миллион 200 тысяч рублей. У мамы девочки таких денег нет.

Но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать всю сумму и даже в три раза больше! Всего за один день вы перечислили три миллиона 864 тысячи 412 рублей. Большое вам спасибо!