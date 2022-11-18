Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото, видео: МЧС РФ по Республике Башкортостан

Из них пятеро — дети.

В поселке Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в двухквартирном кирпичном доме. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, в 03:27 по московскому времени. На место выехали спасатели, которые в ходе тушения обнаружили семеро погибших: двоих взрослых (мужчина и женщина), а также пятеро несовершеннолетних мальчиков. На месте медработники констатировали их смерть.

Отмечается, что открытое горение одной из квартир дома на момент прибытия бригады МЧС происходило по всей площади 56 квадратных метров. В 05:19 по московскому времени пожар был локализован.

Сейчас причина пожара устанавливается, а на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.