Талышинская о творческом застое экс-коллеги Шоуа: «Могу только посочувствовать»

Фото: Шарифулин Валерий / ITAR-TASS / ТАСС

О прошлом в дуэте «Непара» певица предпочитает не вспоминать, а скандальные высказывания бывшего коллеги — пропускать мимо ушей.

Певица Виктория Талышинская не любит, когда ее называют экс-солисткой группы «Непара», а о бывшем коллеге Александре Шоуа и вовсе говорить не желает. Дуэт распался громко, со взаимными обвинениями. Артист говорил о самомнении через край, вредных привычках партнерши, которые якобы и стали причиной разрыва успешного творческого союза. Исполнительница призналась в интервью Газете.ру, что эти слова ранили ее.

Талышинская полагает, что высоким самомнением Шоуа называет умение ценить себя, и потому, вероятно, группа и развалилась. Извинений от экс-коллеги не ждет, так как давно решила: о бывших соратниках будет говорить или хорошо, или никак. Кроме того, ее музыкальная карьера не завершилась. Артистка нашла нового партнера Владимира Курто и счастливо выступает с ним в новом дуэте «Два океана».

«С какой целью он (Шоуа. — Прим. ред.) все это говорил? Видимо, больше не о чем было говорить. Надо же было как-то подогревать интерес к себе… А то, что Саша с новой солисткой перепевает их (Композиции группы „Непара“. — Прим. ред.)… Ну, если ничего нового не рождается и вдохновение его покинуло, я могу ему только посочувствовать», — заключила звезда.

За успехами нового состава команды Шоуа Талышинская, по собственным словам, не следит. Песни из прошлого она считает важной частью своей судьбы и карьеры, но предпочитает смотреть вперед, не оглядываться. Однако певица все же знает, что радиостанции по-прежнему включают в эфире композиции «Непары» именно в ее исполнении.

Артистка стала мамой в 39 лет, ее дочери Варваре уже шесть. Воспитание девочки Талышинская не доверяет няням, так как хочет быть участницей всех важных моментов ее жизни. По словам звезды, все свободное время она отдает наследнице, а когда та отправляется на учебу — просто спешит выспаться. За пределами сцены она, признается, совершенно обычный человек.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему на самом деле распался дуэт Александра Шоуа и Виктории Талышинской.