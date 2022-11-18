Недетские трудности: как подросткам найти работу в России

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Промоутеры, курьеры, консультанты и начинающие специалисты в сфере продаж — наиболее популярные вакансии для подростков. Но берут туда не всех.

Слишком юным соискателям устроиться на работу гораздо сложнее. Девять из десяти российских школьников мечтают о подработке, но найти ее официально могут единицы. Причин много: нежелание бизнеса связываться с несовершеннолетними, требования к опыту и многое другое. Из-за этого подавляющие число тех, кто все же работает, делает это нелегально.

Чем это грозит детям, их родителям и работодателям, а также — неужели так сложно все сделать по закону, разбиралась Марина Кравцова.

Девятиклассница Юма может называть себя профессиональным визажистом: курсы окончила, сертификат получила, есть и опыт, и длинный список довольных клиентов. Хотела устроиться на работу, но не прошла кастинг по возрасту.

«Меня приглашали даже в салон работать, но как только я сказала, сколько мне лет, возникли вопросы. Поэтому отказывали в большинстве…» — поделилась школьница.

Девушка не отчаялась и трудится как самозанятая: арендует место в студии красоты, и работает в свободное от учебы время: по вечерам и выходным. По данным опросов, 91% российских школьников старше 14 лет хотят найти подработку. Но получается у единиц.

Артемий весь рынок вакансий в интернете изучил — без результата. В итоге устроился в магазин к маме, когда там появилась позиция упаковщика.

Мотивация, трудолюбие и желание работать — преимущества подростков. Предприниматель Мария Дегтярева уверяет: с удовольствием нанимала бы их, но бумажная волокита останавливает.

«Это же нужно официальное разрешение родителей, нужно собрать какие-то бумаги из опеки, нужно предоставить очень много документов разных. Легче взять уже совершеннолетнего человека на работу», — отмечает частный предприниматель Мария Дегтярева.

Однако желающих увеличить карманные деньги подростков официальные отказы не останавливают — вот и растет серый рынок. По оценкам аналитиков, около 80% старшеклассников, которые подрабатывают, делают это нелегально — без письменного договора и оформления трудовых книжек.

«По нашим данным, около 80% пока не готовы принимать на работу несовершеннолетних. Работодатели аргументируют это тем, что требуется очень много документов при заключении таких трудовых оговоров», — пояснила руководитель пресс-службы интернет-портала по поиску работы Наталья Ильченко.

Сократить пачку таких документов, в частности, не требовать разрешения из органов опеки на трудоустройство подростка, предлагают депутаты Госдумы.

«Родитель уведомляет службу через государственные услуги, что его ребенок устроился на работу. А это значит, избыточные эти документы, только на сбор которых уходит целый месяц, больше собирать не нужно», — предлагает депутат Госдумы РФ Артем Метелев.

Новый законопроект предлагает избавить работодателей и от необходимости оплачивать медосмотр подростков.

При этом все требования по охране труда и режиму работы для подростков сохранятся. Кроме того, авторы законопроекта предлагают составить список профессий, рекомендованных для трудоустройства несовершеннолетних.

Сейчас есть лишь перечень из двух с лишним тысяч запрещенных специальностей. А вот куда можно и нужно брать на работу подростков не прописано. В такой список может попасть труд упаковщика или комплектовщика заказов: не тяжело, не пыльно, график работы свободный. И на рынке труда сейчас эта профессия очень востребована.

Промоутеры, курьеры, консультанты и начинающие специалисты в сфере продаж — наиболее популярные вакансии для подростков. Всплеск таких предложений ожидается как раз в период подготовки к новогодним праздникам. Но, как правило, быстро собрать все необходимые сейчас документы старшеклассники не успевают, поэтому и идут работать, что называется на устных договоренностях. А значит без всяких гарантий, что первый профессиональный опыт не станет глобальным разочарованием. А каникулы не будут потрачены зря.