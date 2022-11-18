Олаф Шольц сделал постановочное фото, чтобы показать свою влиятельность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

Он запечатлен в окружении мировых лидеров, которые сделали вид, что ждут от него ценный совет.

Канцлера Германии Олафа Шольца поймали на политическом пиаре. Причем, сделала это немецкая пресса.

Газета Bild раскритиковала фотографию, которая облетела буквально весь мир. Она была сделана в кулуарах саммита G20 в Индонезии, когда еще было не установлено, что упавшая в Польше ракета — украинская.

В кадре мировые лидеры, включая Макрона и Байдена, якобы обсуждают дальнейшие шаги в отношении России. И все, как один, смотрят в сторону Олафа Шольца, словно ждут ценного совета именно от немецкого канцлера.

Журналисты Bild увидели в этом излюбленный прием пиарщиков для придания значимости тому или иному политику. Например, точно также, будучи президентом США, фотографировался Дональд Трамп. Авторы издания сделали вывод, что снимок с Шольцем — постановка.