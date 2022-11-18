МАГАТЭ приняло призывающую РФ вывести военных с территории ЗАЭС резолюцию

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При этом международное агентство не нашло следов изготовления «грязной бомбы» киевским режимом.

МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало Россию вывести военных с Запорожской АЭС. Документ поддержали 24 из 35 стран-членов Совета управляющих организации. Против проголосовали Россия и Китай. Несколько государств воздержались, в том числе Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, Пакистан и ЮАР.

Из текста резолюции следует, что Россия должна «прекратить все действия на ядерных объектах на Украине и отказаться от необоснованных претензий на эту станцию». При этом на реальную угрозу ядерной безопасности в агентстве откровенно закрыли глаза.

В МАГАТЭ заявили, что не обнаружили на Украине следов изготовления «грязной бомбы». В Постпредстве России при международных организациях в Вене назвали принятую резолюцию непрофессионально составленной и выходящей за рамки полномочий Агентства, отметив, что в тексте есть фактологические ошибки. В нашей дипмиссии подчеркнули, что данный документ — это еще один шаг к политизации работы МАГАТЭ.