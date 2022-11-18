В Донецке под окнами квартиры убитой ВСУ семьи украинский снаряд вновь унес жизнь человека

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Под окнами места трагедии снова погиб мирный житель.

Били и по другим районам города, причем снарядами от гаубиц, и страшный символизм ситуации в том, что один из них разорвался прямо под окном семьи, последний член которой погиб 40 дней назад от другого обстрела. Квартира пустовала и в ней никто не жил. Но даже этот прилет не прошел просто так: под окнами погиб человек. Станислав Григорьев из административного центра ДНР.

Снаряд от гаубицы взорвался здесь и убил человека. Жительница Кубышевского района Донецка спокойно смывает кровь с асфальта.

«Только забрали, минут десять назад!» — говорит женщина, имея в виду тело погибшего человека.

«Кто это был, ваш сосед?» — спросил корреспондент.

«Нет, он не отсюда, он видимо шел с магазина, а живет он вот там, на углу!» — вскрикивает жительница Донецка.

Нет ни истерик, ни слез. В этом районе на окраине Донецка люди привыкли к обстрелам. Каждый день жертвы и раненые. Эта квартира пустует. Молодая хозяйка погибла последней из всей ее семьи. Сначала умерли ее родители, потом с фронта пришла «похоронка» на жениха.

«У нее умерла мать и отец. И она вот осталась сиротой. Она поехала на Киевский проспект, и там погибла! А это ее парень, который служил и погиб», — рассказала жительница Донецка Ольга Киселева.

И ей, и ему не было и 30 лет. Вот фотография этой девушки, здесь она еще школьница. Со дня смерти сегодня как раз прошло сорок дней. И именно перед окнами этой квартиры погиб еще один человек.

«Страшная, ежедневная и еженощная реальность Донецка. Каждый час — полтора сюда прилетают снаряды, каждый день здесь гибнут люди и если прислушаться то можно различить отголоски боя вот там, в районе Песок», — сообщил военкор Станислав Григорьев.