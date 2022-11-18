Танки, машины пехоты и гранаты РГН: лучшее видео по теме СВО за день

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Показываем, как мобилизованные готовятся к защите Родины во время специальной военной операции РФ на Украине.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают стоять на страже Отечества. В Минобороны России поделились свежими кадрами из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

На танкодроме танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), которая располагается в Республике Бурятия, с мобилизованными гражданами проводятся занятия по управлению танками и боевыми машинами пехоты. Экипажи на Т-80 и БМП-2 отрабатывают оперативное занятие своих позиций на технике и скоростное преодоление участка пересеченной местности.

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Мобилизованные, проходящие подготовку в учебном центре в Волгоградской области, изучают эксплуатацию и обслуживание гусеничных минных заградителей. Отмечается, что военные уже начали получать денежное довольствие согласно своих воинских званий и должностей.

На Рощинском полигоне в Самарской области личный состав подразделений мобилизованных выполняет упражнения контрольных стрельб из автоматов и пулеметов, а также отрабатывает навыки ведения боя в обороне с заранее оборудованных позиций. Тренировки проходят как в дневное, так и в ночное время суток.

На полигоне в Новосибирской области личный состав подразделений выполняет метание наступательных гранат РГН. Перед выполнением упражнения каждый военнослужащий сдает практический зачет на знание требований безопасности и порядка метания гранаты. Также мобилизованные проходят подготовку оказания первой помощи и самопомощи под огнем противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru показывал, как НМ ДНР штурмовали опорный пункт ВСУ под селом Невельское.