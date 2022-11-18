Победители «Большой перемены» получили денежные призы

Фото, видео: 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лидеров всероссийского конкурса молодежных инициатив.

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» из числа учащихся заведений среднего профессионального образования получили денежные призы. Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде. Лидеров и главных героев торжества лично поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В этот раз на мероприятии чествовали сразу 300 студентов — молодых активистов. Вознаграждение авторы лучших проектов смогут потратить на запуск своего стартапа, образование или выбранные программы саморазвития. Кириенко обратился к победителям с воодушевляющей речью. Он похвалил юношей и девушек за смелость, решение подать заявку и рассказать о себе и своей идее всей стране.

По словам Сергея Кириенко, в 2022 году в «Большой перемене» приняли участие почти четыре миллиона человек. Из них студенты колледжей — 800 тысяч. Лидеры прошли серьезный отбор, сумели выделиться на фоне огромного числа конкурентов. Спикер пожелал молодым талантам не терять веры в свои силы, способности принимать вызовы и преодолевать трудности.

«Я хочу пожелать вам смелее мечтать, потому что все в нашей жизни определяется смелостью мечты. До той поры, пока ты боишься мечтать, ничего и не произойдет», — подчеркнул он.

По завершении церемонии награждения ребята сделали общее фото с дипломами. Впереди их ждут новые горизонты, которые поможет покорить статус лидера всероссийского соревнования. «Большая перемена» является проектом Федерального агентства по делам молодежи и частью линейки президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России.

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