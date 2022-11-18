Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, обвинила «супруга» в измене

В Бразилии женщина вышла замуж за тряпичную куклу и обвинила ее в измене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

В психически нездоровом союзе даже «родился» общий тряпичный «ребенок». Его создала мама-рукодельница.

Текстильно-галантерейная драма разыгралась на жарких бразильских улочках. Местная жительница там обвинила своего тряпичного мужа в измене.

Примерно год назад 37-летняя красотка сделала себе ухажера, чтобы не остаться старой девой. Она вышла за куклу замуж, а вскоре у них родился тряпичный ребенок. И все бы ничего, но она уверяет, что недавно увидела как благоверный заходит в гостиницу с другой женщиной.

Потянула за ниточку и распутала целый клубок измен. Что будет дальше -- непонятно, но за этой историей уже следит половина планеты. Возможно, среди этих миллионов людей найдутся наконец и психиатры.