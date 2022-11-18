Фото, видео: www.globallookpress.com / thomas kroeger; 5-tv.ru

«Тихий охотник» собрал оглушительно много килограммов грибов за считанные часы.

Чемпион мира по сбору лисичек нашелся в Петербурге. Мужчина пошел в лес насладиться тихой осенней погодой и всего за четыре с половиной часа насобирал 56 килограммов грибов.

Может быть, он нашел грибную жилу, но все равно, как говорится, снимаем шляпу. Кстати, для Петербурга сейчас это выражение стало новым мемом. Его автором стала главная звезда «Зенита» бразилец Малком, который еще не до конца выучил русский язык.