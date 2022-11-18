Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос на семь часов

Фото, видео: Кикина Анна / ТАСС; 5-tv.ru

Российские покорители межзвездного пространства готовят радиатора с одного модуля МКС на другой. Это нужно для экспериментов.

А сейчас — уникальные кадры с МКС, где россияне работают в открытом космосе. Это видео мы получаем в режиме реального времени.

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовят перенос радиатора — который нужен для экспериментов — с одного модуля на другой.

Также они проверят внешнюю обшивку станции. Работа займет около семи часов.