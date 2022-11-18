В Екатеринбурге начался суд по громкому делу о гибели девочки в ДТП с водителем

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По версии следствия, мужчина сбил 11-летнего ребенка на скорости 120 километров в час. Мама считает, что тот специально поехал на ее дитя — пожалел дорогой автомобиль.

В Екатеринбурге начался судебный процесс над лихачом, которого обвиняют в смертельном ДТП с 11-летней девочкой. На первом же заседании он попросил рассмотреть дело в особом порядке — потому что признал вину и готов выплатить компенсацию.

Однако родители требуют наказать мужчину по всей строгости закона. И, похоже, у них есть на это основания. Корреспондент «Известий» Александр Шпак узнал перспективы громкого дела.

Стеклянный взгляд — полный то ли тоски, то ли безразличия. На первом судебном заседании Алексей Бельков боится сказать лишнее. Это может разрушить стратегию защиты.

«А вы извинялись перед ними?» — спросила журналист.

«Давайте без комментариев», — ответил обвиняемый.

«Вы тогда с нами поговорите?» — последовал новый вопрос.

«Нет», — снова отказал Алексей.

Насте Краевой было всего 11 лет. Она шла домой из школы, говорила по телефону с бабушкой. Последнее, что сказала: «Я сажусь в автобус». Через мгновение ее сбил черный BMW, который, как выяснится позже, несся со скоростью 120 километров в час. Девочка умерла до приезда скорой.

«Она лежала здесь, ее еще не закрыли. Просто лежала. Достаточно далеко от остановки, то есть получается метров 20 он ее точно тащил на капоте», — рассказала Алена Краева, мама погибшей Насти.

С момента аварии прошло уже полгода, но в комнате Насти все, как было раньше.

«Всегда мамуля, мамулечка — я даже в телефоне была „незабываемой“. Я спрашивала почему. Она отвечала: „Мама, ты же незабываемая. Маму разве можно забыть?“ С ее смерти ношу вот такой браслет. Она любила эти вот штучки», — показала мама Насти.

А вот лихач очень хочет все поскорее забыть. На связь с родными погибшей девочки до недавнего времени не выходил. Только перед самым началом судебного процесса отправил письмо с извинениями и 300 тысяч рублей. Вот только родители не верят в раскаяние. Ни извинения, ни деньги не приняли.

«Я сказала, что ребенка я не продаю. Ни за какие деньги. У нас с ней столько планов было. Она врачом хотела стать», — поделилась Алена Краева.

Бельков настаивал, что на тротуар вылетел из-за того, что его подрезал другой автомобиль. Якобы так пытался уйти от столкновения. При этом утверждал, что двигался со скоростью 60 километров в час, как и положено в городской черте. Но даже тормозной путь указывал на то, что эти цифры нужно умножать на два.

«Просто трусость элементарная. Он пожалел машину и поехал на ребенка. Это не первое его превышение скорости, это убийца на дороге», — убеждена мама сбитой девочки.

По мнению адвокатов потерпевшей стороны, внезапное предложение о примирении и компенсации морального вреда объясняется просто — обвиняемый торгуется.

«Подсудимый с защитой заявили о рассмотрении дела в особом порядке, который предусматривает упрощенную процедуру производства, за которую максимальное наказание положено не более двух третьих от максимального», — прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Евгений Ганьжин.

Максимальное наказание за такое ДТП со смертельным исходом — пять лет лишения свободы. Получается, Бельков пытался скостить срок на полтора года за 300 тысяч рублей. Но суд отказал ему в этой привилегии. Отвечать придется по всей строгости закона.