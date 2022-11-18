На смену Пускепалису: кто станет новым худруком театра имени Волкова в Ярославле

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Бывший руководитель театра погиб в автомобильной аварии 20 сентября. Артист направлялся с гуманитарным грузом в Донбасс.

Театральный режиссер, актер и педагог, народный артист РФ Валерий Кириллов займет место художественного руководителя ярославского театра, которым до трагической гибели в ДТП руководил Сергей Пускепалис. На этой должности покойный актер проработал три года. Об избрании нового худрука в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Валерий Кириллов станет художественным руководителем Российского театра драмы имени Волкова в Ярославле. Сегодня народный артист России принял соответствующее предложение», — сказано в публикации.

Как отметила в своем сообщении Любимова, в Волковском театре Кириллов — «абсолютно свой человек». Он пользуется авторитетом у коллег, за годы верной службы сыграл в этих стенах почти полсотни ролей, пробовал себя и в качестве режиссера. Коллектив высоко ценит его талант и преданность. Министр культуры добавила: она уверена, что артисту по силам и управленческие задачи.

Валерий Кириллов, театральный актер, режиссер, педагог. Источник фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Любимова подчеркнула также, что покойный Сергей Пускепалис был достойным руководителем старейшего драматического театра страны. Под его началом храм искусства достиг «невероятного успеха». Министр выразила надежду, что дело прошлого худрука будет продолжено его сменщиком.

Сергей Пускепалис ушел из жизни 20 сентября в возрасте 56 лет — он попал в аварию по дороге в Донбасс, куда вез гуманитарную помощь. Микроавтобус, в котором находился актер, столкнулся с фурой на трассе Москва — Ярославль. Получившие тяжелейшие травмы водитель машины Александр Синицын и его знаменитый пассажир скончались на месте.

Пускепалис более 30 лет прожил с супругой Еленой, вырастил сына Глеба. Наследник пошел по стопам отца, четыре года назад он подарил родителям внучку Александру. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родственники прощались с артистом — траурная церемония состоялась в Волковском театре.