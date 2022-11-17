Судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер раскрыл главный дефект процесса по МН17

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Именно из-за этого дефекта нельзя назвать судебное разбирательство справедливым.

Самым главным дефектом судебного процесса по делу о крушении МН17 стал недопуск РФ к расследованию. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отставке Анатолий Ковлер.

«Я считаю, что это главный дефект этого процесса. То, что в международную следственную группу не была включена Российская Федерация. Были включены Австралия и Малайзия, очень отдаленные от места события государства, но там были их пассажиры, а Российская Федерация, которая подозревалась как страна, с территории которой были вывезены и затем обратно возвращены „Буки“, не представлена была», — заявил специалист.

По словам эксперта, невозможно назвать судебное разбирательство достаточно справедливым, если хотя бы одна из сторон уголовного процесса не представлена. Существует огромное количество судебных прецедентов, когда суд находил нарушения статьи только по той причине, что не были заслушаны свидетели защиты. Ковлер отмечает, что РФ выступала в качестве свидетеля защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова, но ее не допустили к судебному процессу.

«Это не первый случай, когда суд имеет заранее уже какую-то установку и отметает те доказательства, которые не укладываются в заранее отработанную схему», — негодует судья в отставке.

Анатолий Ковлер считает, что необходимо отметить, что суд в Гааге не установил, что Россия виновна в крушении МН17. Суд прошел над четырьмя фигурантами дела и устанавливал именно их причастность к данной трагедии.

В июле 2014 года стало известно о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, при котором погибли 289 человек. На борту авиалайнера, который потерпел крушение, находились граждане Нидерландов, Австралии, Бельгии, Украины и Малайзии.

Дело расследовала совместная Объединенная следственная группа (JIT) без участия Российской Федерации. Эта следственная группа предоставила результаты расследования лишь в июне 2019 года — по их заявлению, рейс МН17 был якобы сбит ракетой из «Бука», не взирая на то, что радиолокационные данные не могут подтвердить обнаружение ракеты на момент крушения рейса. В деле существует огромное количество несостыковок, о которых подробно рассказал МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил о словах первого уполномоченного ЕСПЧ о том, что решение Гааги является маразмом.