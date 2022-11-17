МИД России прокомментировал вердикт суда по делу о крушении MH17

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В российском дипломатическом ведомстве осудили однобокое рассмотрение дела о крушении Boeing на Украине в 2014 году.

Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление относительно вердикта окружного суда Гааги в рамках уголовного процесса по «делу МН17».

В ведомстве отметили, что ход и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ.

«Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что суд во время всего процесса находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ.

«Нидерланды просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится», — заявили в дипломатическом ведомстве.

МИД РФ напомнил, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны. Также в ходе разбирательства были проигнорированы доводы стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств.

«Аналогичным образом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы», — отмечается в заявлении.

МИД РФ добавил, что украинская сторона отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли.

Определенность в деле могли бы внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы. Однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом.

МИД РФ также обратил внимание на то, что Киев нес ответственность за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий. Но и этот фактор не был проанализирован в ходе суда.

Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта, заключили в дипломатическом ведомстве.

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