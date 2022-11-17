Украинские власти начали мобилизацию в Херсоне

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Среди ВСУ появилось мнение, что жители разных областей Украины могли скрываться от призыва на освобожденных Россией территориях.

Украинские власти начали подготавливать мобилизационные мероприятия в Херсоне и правобережье. В соответствии с информацией, полученной от источников ВСУ, под призыв попадут все граждане призывного возраста. Об этом журналисту URA.RU рассказали в экстренных службах региона.

«Украинские власти начали мобилизационные мероприятия в Херсоне», — прокомментировали экстренные службы.

Также сообщается, что вооруженные силы Украины строят предположения о том, что мирные жители Незалежной могли прятаться от мобилизации на освобожденных российской стороной территориях. По их мнению, скрываться можно было, в том числе, в Херсонщине, пока российские военные обеспечивали въезд на территорию всем желающим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев запретил зарубежным журналистам фиксировать преступления украинских военных в Херсоне.