«Полный маразм»: решение Гааги по МН17 является заговором против РФ

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев определил решение Гаагского суда по МН17 как заговор против России

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; © РИА Новости / Игорь Михалев; 5-tv.ru

Первый уполномоченный при ЕСПЧ утверждает, что недопуск РФ к расследованию — это нарушение принципа доступа к правосудию.

Решение суда в Гааге по делу о крушении МН17 вполне можно считать за откровенный заговор против Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев.

«Это, во-первых, не этого суда компетенция. Во-вторых, доказательств никаких нет. В-третьих, это какой-то полный маразм. Это все равно что говорить, что российская ракета ударила по Польше, вот из этой серии, ничего этого там нет и близко. Кто сказал, что Boeing сбила РФ? Это сказали какие-то там западные деятели, а доказательств нет, никаких. Скрыли там все. Почему? Потому что все это не так», — отметил специалист.

По словам Лаптева, совершенно очевидно, что у Донецкой народной республики (ДНР), как и у Луганской народной республики (ЛНР), в 2014 году не было достаточно эффективного средства, чтобы сбить самолет.

Эксперт вспоминает, что в свое время генерал Андрей Картополов нашел доказательства того, что там стояла украинская специальная ракетная установка, но в Гааге на данный факт никто не обратил никакого внимания.

«Доказательства любой стороны должны быть хотя бы рассмотрены. Нам же в этом было отказано», — отметил Павел Лаптев.

Сегодня, 17 ноября, Гаагский суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина, офицера ГРУ РФ Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении МН17.

В результате авиакатастрофы 2014 года погибли все в самолете — 298 человек. Судья Хендрик Стейнхейс на слушании заявил, что «Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский».

Расследованием вместе занимались представители Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины и Нидерландов. Москва получила запрет на участие в совместной следственной группе. И это, вероятно, было сделано умышленно, так как Россия неоднократно указывала на многочисленные ошибки в отчетах зарубежных следователей, игнорировавших значительный объем данных.

При расследовании активно использовались данные только украинской стороны. Прокуратура во всех выступлениях указывала, что виновата именно Россия. Эту позицию активно подхватили западные СМИ, оказавшие немалое давление на суд.

Зарубежные следователи использовали противоречивую информацию, которую активно предоставляла сторона обвинения. В ход шли доказательства крайне сомнительного качества: любительские фотографии с якобы российским «Буком», записи телефонных разговоров, предоставленные непосредственно СБУ. На этих «доказательствах» присутствуют следы редактирования. Доставку «Бука» на Украину никто так и не смог подтвердить, пуск ракеты не был запечатлен.

Проблемы возникли и со свидетелями: слова свидетелей, которые заявляли о пуске ракеты со стороны Амвросиевки, где на тот момент располагались ВСУ, были проигнорированы. Зато личности «нужных» людей, которые якобы обладают неоспоримыми доказательствами, были тщательно засекречены. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли.

Большие вопросы вызывает исследование частей ракеты, которые были обнаружены следователями в 2018 году. Судя по обнародованным снимкам, на которых запечатлены серийные номера, ракету привезли в Украинскую ССР еще в 1986 году, а после распада СССР она попала в распоряжение ВСУ.

Обвинение даже не смогло правильно определить тип ракеты и сделало вывод, что в MH17 попала версия 9М38М1, хотя она конструктивно отличается от образца 9М38, который был снят с вооружения российской армии, но остался в ВСУ.

Также сторона обвинения утверждает, что по данным о месте запуска ракеты, которые были предоставлены экспертами Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии, ракету «Бука» могли запустить из района Снежного, где находились ополченцы, хотя это технически невозможно. Украина отказалась предоставить данные.

Рассматривая причины трагедии, эксперты забывали, что Украина так и не закрывала воздушное пространство во время активных боевых действий. Применение средств ПВО не мешало Киеву держать «воздух» открытым.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что МИД РФ прокомментировал вердикт суда в Гааге.