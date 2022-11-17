В Тульской области реализуется проект «Региональная карта поддержки «Zабота»

Фото: Пресс-служба региональной карты поддержки «Zабота»

Обладатели региональных карт поддержки получают скидки на товары партнеров проекта.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил МФЦ, в котором выдается региональная карта поддержки «Zабота», и пообщался с ее получателями.

По поручению главы региона в Тульской области оказывается поддержка военнослужащим и членам их семей. В частности, участники специальной военной операции, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их семей могут получить карту «Zабота» и воспользоваться скидками на товары и услуги организаций — партнеров проекта.

Заявление на получение карты можно подать на портале «Госуслуги71» или в многофункциональных центрах Тульской области. Первые карты уже выданы на прошлой неделе, готовы к выдаче еще порядка тысячи.

К проекту присоединились почти 800 организаций из всех муниципалитетов, их количество постоянно увеличивается. Это супермаркеты, магазины продуктов и непродовольственных товаров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. Чтобы воспользоваться картой «Zабота», жителям нужно предъявить ее на кассе. Размер скидки составит от 3% до 25%. Также держатели карты могут бесплатно посещать муниципальные и региональные государственные спортивные и культурные учреждения.