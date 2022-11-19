Знак крупной покупки: как по ладони предугадать появление собственного жилья

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Количество знаков на руках может быть разным, но все они раскрывают нам тайны из будущего.

Говорят, что руки человека хранят много воспоминаний — шрамы, пятна, царапины напоминают нам о тех или иных событиях. Но можно ли предсказывать будущее по рукам? Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по линиям ладони определить, будет ли у человека собственное жилье.

Эксперт отметил, что нет лиц, которые не мечтали бы о собственной недвижимости. По его словам, в разные периоды жизни люди загадывают себе квартиру или большой загородный дом для всей семьи.

«Мечты у всех разные, но, тем не менее, по рукам можно определить, будет ли у вас такая крупная покупка квартиры или даже дома», — утверждает хиромант.

Громов объяснил: чтобы понять, состоится покупка или нет, нужно изучить свою правую ладонь, а конкретно - линию головы.

«Она вторая сверху, если считать от пальцев. На ней нужно искать фигуры, которые напоминают треугольники. В хиромантии этот знак называют знаком крупной покупки», — прокомментировал специалист.

Иван Громов добавил, что на своем опыте проверил правдивость этой теории. По его словам количество треугольников может быть разным, но каждый треугольник соответствует подобному вложению. Хиромант также отметил, что можно определить и время, в которое произойдет покупка. Для этого треугольник нужно сопоставить с линией головы, будто она является жизненным циклом.

Эксперт порекомендовал изучать свои руки и пожелал каждому испытать удовольствие от приобретения собственного жилья.

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