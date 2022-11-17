Участники банды неонацистов задержаны в Петербурге за убийства 20-летней давности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

Банда держала в страхе жителей Петербурга в 2003–2006 годах.

О громком задержании в Петербурге. Троих неонацистов подозревают в причастности к зверским убийствам. В середине нулевых в составе банды преступники совершили десятки тяжких преступлений. Детали истории — в материале Леонида Рыжикова.

Тихий, ничем не примечательный молодой человек — так отзываются соседи об Андрее Романове. Его и еще двух его подельников, Романа Орлова и Дениса Буракова, оперативники задержали по месту жительства. Их подозревают в зверских убийствах, которые произошли в Петербурге 19 лет назад. Все трое тогда состояли в так называемой Боевой Террористической Организации*. Это банда Боровикова-Воеводина, которая в начале нулевых держала в страхе весь город.

Одно из убийств, в которых сейчас подозревают задержанных членов банды, произошло в 2003 году здесь, на Новоизмайловском проспекте рядом с межвузовским студенческим городком. Их жертвой стал 19-летний студент-нанаец, тот учился на четвертом курсе Педагогического университета имени Герцена. Его убили с особой жестокостью. На теле молодого человека насчитали семь десятков ножевых ранений, а еще следы от ударов молотками и арматурой

Второе убийство произошло в том же 2003 году в лесополосе неподалеку от Искровского проспекта. Тогда члены банды напали на двух прохожих. Одному нанесли 56 ударов ножом, он скончался на месте. Второй получил семь ранений, но смог убежать. В этих эпизодах Романова, Орлова и Буракова подозревали и раньше, но у следователей не было доказательств. Хотя все трое хорошо знакомы правоохранительным органам. Это кадры следственных мероприятий еще 2006-го года. В кабинете следователя — совсем еще молодые люди, многим нет и 20-ти, самые активные члены той самой Боевой Террористической Организации*, за плечами которых — десятки резонансных преступлений.

А эта запись сделана во время следственного эксперимента. Один из членов банды хладнокровно рассказывает про убийство своих же. Два участника группировки тогда попали в опалу. Главарям показалось, что они слишком много знают и могут проболтаться. Показательную казнь провели в лесу. Уже раненых бывших единомышленников ножами добивали все, кто был.

Всего же на счету группировки Боровикова-Воеводина как минимум шесть громких убийств. В их числе — нападение на видного петербургского ученого-этнографа Николая Гиренко. Его застрелили прямо через дверь собственной квартиры. Других же жертв выбирали по национальному признаку. И это только доказанные эпизоды.

Чтобы рассказать о задержании членов банды, тогда в городской прокуратуре даже созвали пресс-конференцию. А громкий судебный процесс над участниками завершился в 2011 году. Романов, Орлов и Бураков получили от семи до 11 лет тюрьмы — за убийства, бандитизм и незаконное хранение оружия.

Вышли на свободу не так давно и вроде бы начали новую жизнь, нашли работу. Так, Бураков до последнего времени занимался продажами квартир в новостройках. Но теперь им придется ответить за старые преступления. Кстати, по новому делу об убийствах проходит еще один фигурант. Глава банды Алексей Воеводин. Но в его судьбе этот эпизод уже ничего не поменяет — он отбывает пожизненный срок в колонии особого режима.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.