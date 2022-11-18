«Ранее никто РФ слушать не хотел»: переговорам России и Украины помешает Запад

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США совсем не выгодно дипломатическое разрешение конфликта, ведь известно, что Штаты давно «танцуют» лидера Незалежной Владимира Зеленского для собственных целей.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал недавнее высказывание Зеленского по поводу публичных переговоров. Эксперт считает, что этого не произойдет, более того, сам Зеленский совершенно не готов к переговорам.

«Для него все это просто спектакль», — отметил Светов, словно отсылая к юмористическому прошлому украинского лидера.

Он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой не состоятся, поскольку это откроет правду на многие вещи, которые неудобны «коллективному Западу».

«Никаких публичных переговоров не будет, потому что Россия будет приводить доказательства, о которых ранее никто слушать не хотел: пытки над пленными, обстрелы мирных жителей, мародерство и иные вещи, о коих умалчивалось», — объяснил политолог.

Однако он считает, что США хотят не переговоров России и Украины, а перемирия. Все для того, чтобы выиграть время на переобучение украинских войск и вступить в дальнейшую схватку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль удостоверился в нежелании Зеленского вести переговоры.