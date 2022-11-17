«Быстрый звонок»: США посоветовали Киеву осторожнее выбирать слова о России

CNN: США призвали Киев выбирать выражения из-за обвинений в адрес России после ЧП в Польше

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От Белого дома не укрылось, что всего через час после падения ракет в Польше Владимир Зеленский публично обвинял Россию.

Белый дом настойчиво попросил Киев с осторожностью выбирать выражения. Об этом сообщили в CNN.

От внимания США не укрылся тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский буквально через час после падения ракеты в Польше выступил с обращением и заявил, что атака совершена Российской Федерацией, назвав ее опаснейшей эскалацией конфликта, которая требует немедленной реакции.

После таких громких обвинений советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в частном порядке связался с властями Украины и призвал более осторожно делать устные или письменные комментарии касаемо произошедшего в Польше.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

К слову, заявление Владимира Зеленского, мягко говоря, не было принято положительно мировой общественностью. Президент США Джо Байден отверг слова о падении ракет, жители Великобритании назвали Зеленского «опасным маньяком», а пользователи сети Twitter буквально создали лавину недовольства против украинского политика и заверили, что его возненавидит весь мир.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога Юрия Светова о том, что США превратили Польшу в оружейный склад и базу для наемников.