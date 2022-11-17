Михаил Боярский высказался об отношении к уехавшим из страны людям

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Знаменитый актер подчеркнул, что хочет быть полезен своей родине.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался об отношении к людям, которые покинули Россию из-за несогласия с политикой страны после начала специальной военной операции на Украине. Об этом актер театра и кино рассказал журналистам «Звезды».

72-летний Боярский отметил, что продолжает работать в России. По его словам, «быть нужным» зрителю и друзьям здесь для него самое важное.

«Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным», — добавил артист.

Он добавил, что не собирается осуждать знаменитостей, которые сбежали из страны.

«Это не моя ипостась. Я вообще не обращаю на это никакого внимания», — добавил Боярский.

Михаил Боярский знаком российскому зрителю не только как актер фильмов «Д`Артаньян и три мушкетера», «Собака не сене» и других, но и как исполнитель хитов «Зеленоглазое такси» и «Спасибо, родная». Звезда российского шоу-бизнеса имеет награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Орден Почета Боярский получил за успешную деятельность, которая продолжается долгие годы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации и объявил о начале Специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, произошло усиление украинской агрессии, и ВСУ стали обстреливать жилые районы ЛНР и ДНР. Украина отказалась решать конфликт дипломатическим путем, поэтому российская сторона была вынуждена ввести на территорию республик войска для оказания военной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская высказалась об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.