В МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки

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Но участвовать Россия будет при одном справедливом условии.

Российская Федерация подтвердила продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Он подчеркнул, что сделка носит пакетный характер. Это означает, что договоренность включает в себя не только вывоз украинского зерна, но и беспрепятственный вывоз российских удобрений и продовольствия

Кроме того, отметил Иван Нечаев, данные условия должны соблюдаться неукоснительно, а ограничения и попытки провокаций со стороны киевского режима неприемлемы.

«Гуманитарный коридор в Черном море должен использоваться сугубо в указанных целях, нельзя допускать провокационных мер и военных целей со стороны киевского режима», — подчеркнул Нечаев.

Незадолго до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал продление зерновой сделки и подчеркнул, что организация окажет необходимую поддержку России, чтобы экспорт зерна и продовольствия был налажен и действовал без каких-либо затруднений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мир отреагировал на возобновление продовольственной сделки.