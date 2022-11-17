Вышел на чистую водку: Порошенко пристрастился к алкоголю после большой политики

Фото, видео: Ирина Яковлева / ТАСС; 5-tv.ru

Бывший президент Украины уже несколько лет вне большой политики, но смириться с этим не может.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не на шутку пристрастился к алкоголю — его хобби накануне рассекретили пранкеры Лексус и Вован. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказали, как бывший политик пил из горла прямо во время диалога с ними.

«В разговоре с нами уже несколько раз прямо из горла пил, из бутылки, и по виду можно было предположить, что у него тяжелое похмелье. Видно, что лицо не очень хорошее. Постоянное выпивание в кадре», — поделился впечатлениями Вован.

С ним абсолютно согласен его коллега Лексус. Он считает, что экс-президент таким образом запивает свое горе — никак не может смириться с уходом из большой политики и обстановкой в стране.

«Петр Порошенко сейчас явно занимается алкоголизмом. У него ситуация не очень хорошая. После ухода с должности президента Украины он вспоминает былые годы, всячески жалуется. Ничем значимым он не занимается», — уверен собеседник.

Вован и Лексус — российские пранкеры, настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Дуэт прославился благодаря своим шутливыми телефонным звонкам известным людям. Часто комики разыгрывают тех, кто критикует российское правительство или российскую внешнюю политику.

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