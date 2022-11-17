Таксист развозил пассажиров по Подольску со снарядом от РПГ в машине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Пассажиры такси завершили свою поездку, однако решили сообщить о странном предмете полиции.

Пассажиры такси в городе Подольск сообщили полиции о странном предмете в салоне машины. Водитель достал из-под ног людей снаряд от ручного противотанкового гранатомета. Информацию об этом предоставил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Бдительный пассажир рассказал правоохранительным органам, что вызвал машину такси 17 ноября. Водитель по прибытие на место заказа достал из-под пассажирского сидения снаряд, предположительно, от РПГ и оставил его возле мусорных контейнеров на углу магазина.

Заказавший такси мужчина вместе со своим товарищем доехали до места назначения, однако после решили вернуться к универмагу и вызвать полицию.

Наряд совершил выезд на место происшествия с кинологом и собакой. Представители правоохранительных органов собрали материалы предварительной проверки и подтвердили наличие боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru писал, что на московском рынке «Садовод» случился пожар.