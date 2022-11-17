Ни стыда, ни совести: Брэд Питт разрушил семью своей новой пассии

Фото: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

Раскрылись подробности бурного романа актера с замужней женщиной.

Наконец стало известно, с кем встречается голливудский актер Брэд Питт — его новой избранницей стала фитнес-тренер Инес Де Рамон. Но, как пишет портал 7Дней.ру, у парочки есть свои скелеты в шкафу.

Дело в том, что Инес еще не развелась с актером из «Дневников вампира» Полом Уэсли, хоть и объявила о расставании с ним еще в сентябре. Однако, как сообщил инсайдер из числа знакомых Инес, роман с Питтом у нее начался несколько месяцев назад, когда не было и намека на разлад в семейной жизни. Возможно, именно роман с Брэдом Питтом привел Инес к решению уйти от мужа.

Сам Питт будто пытался скрыть отношения с любовницей ранее, появляясь на публике с Эмили Ратаковски.

Теперь новоиспеченным возлюбленным придется позаботиться о репутации на фоне слухов. Один из приятелей актера говорил, что Брэд хочет найти спутницу, с которой будет до конца жизни. Однако шум и скандалы вокруг его имени не оставляют шансов на это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли обвинила Питта в рукоприкладстве и семейном насилии.