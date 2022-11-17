Панда Жуи из Московского зоопарка устроил посетителям снежное шоу
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Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDelimont; 5-tv.ru
Такой резвости от Жуи не ожидали даже сотрудники зоопарка. Обычно мишка предпочитает качаться на качелях и есть бамбук.
То, как нужно радоваться зиме, сегодня показала панда из Московского зоопарка. Морозный воздух и снегопад привели Жуи в восторг, и мишка устроил в вольере цирковое представление.
Падал, бегал, кувыркался, сочетая элементы пластики и неуклюжести. Такой резвости от Жуи не ожидали даже сотрудники зоопарка. Обычно мишка предпочитает качаться на качелях и есть бамбук.