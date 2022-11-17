Легенды остаются в воспитанниках: чем запомнился Александр Горшков

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За время своей карьеры пара Горшков и Пахомова не проигрывала ни разу.

Ушел из жизни спортсмен, который не проигрывал. Легендарный без преувеличения человек в российском фигурном катании — Александр Горшков. Это он с женой взял первое олимпийское золото в танцах на льду. Это они шесть раз становились чемпионами мира и Европы.

Даже когда перестал кататься сам, Горшков вел к победам уже новые поколения. Игорь Балдин собрал моменты его жизни, которые навсегда вошли в историю.

Австрийский Инсбрук лишь руками разводил: откуда у россиян столько латиноамериканской экспрессии. Аргентинская «Кумпарсита» в исполнении пары Пахомова-Горшков приносит Советскому Союзу олимпийское золото и становится эталонной на многие годы для фигуристов всего мира. А в СССР танго танцуют даже волк и заяц из «Ну, погоди!».

Горшков и Пахомова — одна из самых стильных пар Советского Союза. И на льду, и в жизни они муж и жена. Тренируются всегда и везде, например, во время условного отдыха на черноморском побережье.

С 70-го, когда они взяли первую золотую медаль на чемпионате мира в Любляне. По 76-й Горшков и Пахомова — одни из главных медийных персон, кумиры миллионов. За время своей карьеры пара не проигрывала ни разу, нигде. Шесть побед на чемпионате мира, столько же — на Еврокубке. Их достижения вносят в книгу рекордов Гиннеса.

Хотя сам Александр Горшков скромно говорил «моя жена — алмаз, а я ее огранка». Когда Пахомова выбирает его себе в качестве напарника, она уже — двукратная чемпионка Союза, он — только перворазрядник. Но благодаря 12-часовой работе 7 дней в неделю и тренеру-супруге фигурист добивается фантастических результатов и скоро становится номером один.

«Вы знаете, я никогда не считаю медали. Для меня гораздо важнее выступление и катание наших спортсменов», — отмечал он.

Его путь — лучший пример того, что сейчас назвали бы селфмейд. В школе он был самым слабым учеником в команде сверстников-фигуристов. Тогда он попросил тренера ставить его на лед со старшими, самыми сильными, чтобы было куда стремиться. Идти против течения он учился уже тогда.

«Его вклад как личности очень велик, потому что под руководством такого сильного тренера, партнерши более опытной, чем он, ему, конечно, приходилось сложно, но он справился с этой задачей», — отмечала Тамара Москвина, тренер по фигурному катанию, шестикратная чемпионка СССР.

Настоящий боец Александр Горшков умел справляться с трудностями. Ему было всего 39, когда его жены не стало. Он тяжело переживал эту потерю, но не бросил лед.

«Уходят легенды, те люди, которые протаптывали дорогу к пьедесталу. Они первыми принесли СССР золотые медали, и умерли они именно на своей работе», — уточнила Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка, член Комитета Госдумы по Физической культуре и спорту.

Сначала Горшков работал тренером. Затем стал спортивным функционером — президентом федерации фигурного катания. И о том, как он работал, говорят результаты наших фигуристов, равных которым, как и в 70-х, так и сейчас, в мире нет.

Горшков не раз говорил, что если бы не стал спортсменом, пошел бы в летчики. И это, пожалуй, лучшая метафора его жизни, которая постоянно шла на взлет и подняла российское фигурное катание на новые высоты.